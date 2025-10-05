Alta tensione in via Roma | Calci ai tavoli e minacce

La prima visita (indesiderata) c’era stata venerdì sera quando lo staff de L’Orto di via Roma se l’era trovato davanti, "già ubriaco e barcollante", a chiedere alcolici da bere. Con un po’ di fatica (e molta pazienza) in due o tre l’avevano convinto ad allontanarsi senza fare danni. Il messaggio sembrava essere arrivato. O almeno così speravano gli stessi esercenti che ieri mattina lo hanno visto tornare, non meno alterato della volta precedente. Anzi, se possibile ancora più alterato e fuori controllo. "Ormai conosciamo quell’uomo, qui lo conoscono tutti per le sue follie – spiega Rosario Guarino da dietro il bancone del noto locale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alta tensione in via Roma: "Calci ai tavoli e minacce"

