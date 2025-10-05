Alonso furia su Hamilton | Non ha rispetto per nessuno la pista non è sua Leclerc | Troppe noie

Il britannico dopo il GP è stato penalizzato di cinque secondi, perdendo la posizione con lo spagnolo. Ferrari male anche con Charles: "Ho dovuto gestire i freni per tutta la gara, abbiamo problemi esagerati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alonso, furia su Hamilton: "Non ha rispetto per nessuno, la pista non è sua". Leclerc: "Troppe noie"

Furia Alonso contro Hamilton: "Non è sicuro, fa come vuole!". Cosa è successo - Finale infuocato a Singapore, con l'inglese che perde i freni ed è costretto a tagliare alcune curve per difendersi dallo spagnolo: tutti i dettagli ... Da corrieredellosport.it

Hamilton sotto investigazione a Singapore, Alonso è furioso per la sua guida: “Non posso crederci” - Il pilota asturiano sbotta nel Team Radio per quanto accaduto in pista negli ultimi giri: "Dovrei essere arrivato settimo, non ottavo ... Si legge su fanpage.it