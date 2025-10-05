Almanacco | Lunedì 6 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 6 Ottobre è il 279° giorno del calendario gregoriano, mancano 86 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Maria Francesca delle cinque piagheProverbio di OttobreOttobre: vino e cantina dalla sera alla mattinaAccadde Oggi1924 – In Italia iniziano le prime trasmissioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
