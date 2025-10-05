Almanacco | Domenica 5 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Pisatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre è il 278° giorno del calendario gregoriano, mancano 87 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Maria Faustina KowalskaProverbio di OttobreOttobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritrattoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1750 - A Milano si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - domenica

Almanacco | Domenica 13 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Domenica 20 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Domenica 20 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Domenica 5 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - 1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: viene saltato per riallineare il ... Come scrive trevisotoday.it

almanacco domenica 5 ottobreAlmanacco del 5 Ottobre, le donne marciano su Versailles durante la Rivoluzione Francese - Almanacco con santi, eventi, nati, morti e curiosità del giorno. Scrive infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Domenica 5 Ottobre