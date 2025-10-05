Alma Mater il restyling Bernini punta 8,5 milioni sui gioielli della ricerca
Oltre 8,5 milioni di euro. È il finanziamento messo in campo dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’Alma Mater nell’ambito del progetto Iris (infrastrutture per la Ricerca e l’innovazione della società). Il piano ha un duplice obiettivo: da un lato modernizzare, mettere in sicurezza e rendere più sostenibili gli spazi dedicati alla ricerca; dall’altro, trasformare i risultati in opportunità concrete per studenti, imprese e società. Gli oltre 824mila metri quadrati di patrimonio edilizio, distribuiti tra Bologna e la Romagna, con edifici storici di grande valore, necessitano di interventi mirati in termini di sicurezza ed ecosostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oggi, primo ottobre, il Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari, la Prorettrice alle Relazioni Internazionali Raffaella Campaner e il Prof. Matteo Vittuari, docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell'Alma Mater e Dean della AD
