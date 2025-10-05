Allerta meteo per vento con codice giallo | scatta la proroga

L’allerta con codice giallo per vento, emessa ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale, si allunga di tre ore e sarà dunque in vigore fino alle 18 di oggi, domenica 5 ottobre.Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Protezione civile della Regione Marche ha diramato un'allerta meteo che prevede dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 5 ottobre, allerta "arancione" per raffiche di vento. In via precauzionale è stato chiuso il parco di Villa Lau

Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #4ottobre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile

