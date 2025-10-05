Allerta meteo il sindaco di Cesenatico | Allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari
"Allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari". A dare l'allarme è il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che sul suo profilo Facebook fa il punto della situazione in seguito all'allerta meteo. Il primo cittadino invita a "prestare attenzione e non aggirarsi in quelle zone". Il maltempo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni
La Protezione civile della Regione Marche ha diramato un'allerta meteo che prevede dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 5 ottobre, allerta "arancione" per raffiche di vento. In via precauzionale è stato chiuso il parco di Villa Lau - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #4ottobre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
Allerta meteo arancione: vento forte e mare agitato - La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo valida dalla mezzanotte di domenica 5 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 6 ottobre ... Secondo livingcesenatico.it
Maltempo a Cesenatico: scatta l’allerta meteo per la costa - Una nuova allerta meteo è stata emessa per Cesenatico e il suo litorale, con validità a partire dalla mezzanotte del 1 ottobre per le successive 24 ore ... Secondo livingcesenatico.it