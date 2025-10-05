di Luca Balzarotti MILANO In 198 Comuni lombardi c’è spazio per aprire una nuova farmacia pubblica. "A mancare sono i farmacisti" spiega Giuliano Masina (nella foto), responsabile del settore farmacie per Confservizi Lombardia, associazione delle imprese dei servizi pubblici locali. Quelle attive a fine 2024 sono 468. Un dato in calo (-11 nell’ultimo anno) per la prima volta dal 2007. In Lombardia c’è una farmacia comunale ogni 21.411 abitanti. Il rapporto scende a 14mila nelle province di Cremona e Sondrio, seguite da Monza e Milano (17mila) e da Brescia (18mila). Il record è a Lecco: una ogni 111mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Allerta farmacie comunali. Vendute per sistemare i bilanci. Sempre meno i dipendenti