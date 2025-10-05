Allegri torna a Torino per Juve Milan | ecco come è stato accolto l’allenatore Dal boato alla lettura delle formazioni passando per lo striscione della Curva

Allegri torna a Torino per Juve Milan: la FOTO dello striscione e come è stato accolto l’ex allenatore dei bianconeri. Il grande ex è tornato a casa, e la sua gente non lo ha dimenticato. L’accoglienza dell’Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, avversario sulla panchina del Milan, è stata da brividi. Un tributo carico di affetto e gratitudine, in netto contrasto con i fischi assordanti riservati all’altro ex di lusso, Adrien Rabiot. JUVE MILAN LIVE Il primo, grande segnale è arrivato al momento della lettura delle formazioni. Appena lo speaker ha pronunciato il nome di Massimiliano Allegri, dagli spalti si è levato un boato, un applauso scrosciante che ha attraversato tutto lo stadio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri torna a Torino per Juve Milan: ecco come è stato accolto l’allenatore. Dal boato alla lettura delle formazioni passando per lo striscione della Curva

In questa notizia si parla di: allegri - torna

Allegri fa il “reso” e lo rimanda indietro: torna alla base dopo poche settimane

Milan, torna anche Gimenez: giorni fondamentali per convincere Allegri

Allegri indica la sua favorita per lo scudetto: «Punto su di loro, l’obiettivo del Milan è la Champions». Poi torna sull’addio alla Juventus

Juventus News 24. . #Allegri torna per la prima volta da avversario a Torino Il #Milan è arrivato in hotel, domani il big match contro la #Juventus ? # #JuveMilan @andrebargione - facebook.com Vai su Facebook

#Allegri torna per la prima volta da avversario a Torino Il #Milan è arrivato in hotel, domani il big match contro la #Juventus ? # #JuveMilan @AndreaBargione - X Vai su X

Allegri torna a Torino per Juve Milan: ecco come è stato accolto l’allenatore. Dal boato alla lettura delle formazioni allo striscione della Curva - Allegri torna a Torino per Juve Milan: la FOTO dello striscione e come è stato accolto l’ex allenatore dei bianconeri Il grande ex è tornato a casa, e la sua gente non lo ha dimenticato. Scrive juventusnews24.com

Allegri torna allo Stadium, volantino in Curva Sud: "Via per colpa di una Juventus indegna" - Milan, è circolato un volantino nella Curva Sud bianconera, dedicato all'accoglienza per Max Allegri, di ritorno per la. Riporta tuttomercatoweb.com