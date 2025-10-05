Inter News 24 L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la super sfida di questa sera contro la Juve: partita dal sapore speciale per lui. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha affrontato diversi temi in una lunga intervista rilasciata a DAZN, concentrandosi sulle ambizioni dei rossoneri nella lotta al vertice della Serie A che coinvolge anche l’ Inter. Il tecnico ha sottolineato che, sebbene sia ancora presto, per puntare allo scudetto servirà una quota punti tra gli 86 e i 90, un traguardo ambizioso che richiede costanza e determinazione fino alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri sfida la Juve: «Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo di farlo stasera! Ecco quanti punti servono per lo scudetto»