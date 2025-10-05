Allegri sfida la Juve | Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo di farlo stasera! Ecco quanti punti servono per lo scudetto

Inter News 24 L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la super sfida di questa sera contro la Juve: partita dal sapore speciale per lui. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha affrontato diversi temi in una lunga intervista rilasciata a DAZN, concentrandosi sulle ambizioni dei rossoneri nella lotta al vertice della Serie A che coinvolge anche l’ Inter. Il tecnico ha sottolineato che, sebbene sia ancora presto, per puntare allo scudetto servirà una quota punti tra gli 86 e i 90, un traguardo ambizioso che richiede costanza e determinazione fino alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

