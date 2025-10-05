Allegri non trattiene l'emozione entrando all'Allianz Stadium | accoglienza da brividi dei tifosi Juve
Massimiliano Allegri visibilmente emozionato dopo il suo ingresso in campo al ritorno allo Stadium poco prima dell'inizio di Juventus-Milan. L'ex tecnico bianconero colpito dall'omaggio dei tifosi di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: allegri - trattiene
"Il Milan non sta giocando bene. Ora stanno andando avanti grazie a Modric, che può giocare fino a 55 anni, Modric va in campo, decide e gestisce. L’altro giocatore che sta risolvendo i problemi del Milan è Pulisic, che Allegri reputa un panchinaro. Quando ri Vai su Facebook
Allegri non trattiene l’emozione entrando all’Allianz Stadium: accoglienza da brividi dei tifosi Juve - Massimiliano Allegri visibilmente emozionato dopo il suo ingresso in campo al ritorno allo Stadium poco prima dell'inizio di Juventus- Da fanpage.it