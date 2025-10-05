Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito | Gliel'avevo detto di non tirare così
Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve. Il tecnico livornese si rammarica: "Gli avevo detto di non calciarlo così". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: allegri - guarda
Il croato ha incantato Max Guarda l’intervista di Massimiliano Allegri su YouTube e sull’app di #DAZN ? - X Vai su X
L'ex capitan Chiellini spiega in maniera semplice e diretta la bravura di Max Allegri Guarda caso per il prossimo Juve-Milan i bianconeri non partono favoriti Leggi di più nei commenti Vai su Facebook
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così” - Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve ... Lo riporta fanpage.it
Allegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto di non tirare di piatto!" - Poteva sbloccarsi subito all’inizio del secondo tempo la partita tra Juventus e Milan, con un calcio di rigore fischiato in favore dei rossoneri. Riporta tuttomercatoweb.com