Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito | Gliel'avevo detto di non tirare così

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve. Il tecnico livornese si rammarica: "Gli avevo detto di non calciarlo così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allegri - guarda

allegri guarda rigore pulisicAllegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così” - Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve ... Lo riporta fanpage.it

allegri guarda rigore pulisicAllegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto di non tirare di piatto!" - Poteva sbloccarsi subito all’inizio del secondo tempo la partita tra Juventus e Milan, con un calcio di rigore fischiato in favore dei rossoneri. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Guarda Rigore Pulisic