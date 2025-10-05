Allegri | Loro sono bravi e fisici Tudor dà una precisa identità È difficile

Nel corso di un'intervista per 'DAZN' Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato della Juventus di Tudor, avversaria di stasera, del legame con Torino e di un'altra curiosità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Loro sono bravi e fisici, Tudor dà una precisa identità. È difficile”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da DAZN a poche ore dal big match con la Juventus, la sua ex squadra. «L'esultanza di Modric col Napoli andrebbe fatta a vedere per capire la passione per questo sport»

Nel giorno della grande sfida il tecnico toscano si sofferma sulla squadra bianconera e sulla città piemontese.

