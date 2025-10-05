Allegri | Li avevamo in pugno dobbiamo capire le partite Leao? In certe occasioni deve fare gol

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero: "Avremmo dovuto avere più cattiveria. Rafa deve essere determinante, perché è un giocatore importante per la squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

