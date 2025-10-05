Allegri | Li avevamo in pugno dobbiamo capire le partite Leao? In certe occasioni deve fare gol

Il tecnico rossonero: "Avremmo dovuto avere più cattiveria. Rafa deve essere determinante, perché è un giocatore importante per la squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri: "Li avevamo in pugno, dobbiamo capire le partite. Leao? In certe occasioni deve fare gol"

In questa notizia si parla di: allegri - avevamo

Amelia sullo Scudetto perso col Milan: «Avevamo 10 punti sulla Juventus e buttammo via il campionato. Il gol di Muntari è stata l’ingiustizia più grande subita in carriera!». Poi svela cosa successe tra Allegri e Ibrahimovic

#Pavlovic: “Vogliamo vincere, con la #Juve è una grande partita. Con #Allegri abbiamo più fiducia” - X Vai su X

Dopo le dichiarazioni secondo cui non avevamo una squadra in grado di dominare l’#Atalanta, arrivano anche quelle sul #Villarreal: “abbiamo fatto il massimo, in casa sono difficili da affrontare”. Eppure, se è vero che nel primo tempo si è vista forse la pegg Vai su Facebook

Il tecnico rossonero: "Avremmo dovuto avere più cattiveria. Rafa deve essere determinante, perché è un giocatore importante per la squadra" - Rafa deve essere determinante, perché è un giocatore importante per la squadra" ... Secondo gazzetta.it

Allegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: “Uno come lui quando arriva lì deve fare gol” - Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan e ha parlato del pareggio 0- Da fanpage.it