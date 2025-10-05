Allegri | L’esultanza di Modric col Napoli andrebbe fatta a vedere per capire la passione per questo sport

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da Dazn a poche ore dal big match con la Juventus, la sua ex squadra. Tra i tanti temi analizzati, l’allenatore rossonero ha esaltato Luka Modric, ancora protagonista nonostante i suoi 40 anni. Sull’esultanza di Modric dopo Milan- Napoli? «Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perché un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, ha vinto il Pallone d’oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

