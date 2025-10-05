Allegri dopo Juve Milan | Il lato positivo è non aver preso gol e allunghiamo la striscia positiva ma c’è anche un lato negativo

Inter News 24 Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in campionato contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha commentato così il pareggio rimediato in Juve Milan. Un risultato che permette all’ Inter di rosicchiare punti su entrambe le rivali. RIGORE PULISIC – « Non ho visto neanche come ha calciato. I rigori si sbagliano. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, sono stati bravi a chiudere gli spazi e la circolazione della palla è stata molto lenta ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

