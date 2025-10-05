Allegri commenta l’esultanza di Modric contro il Napoli | Bisogna farla vedere ai bambini
L'immagine su cui si è chiusa Milan-Napoli è stata bellissima: l'esultanza in ginocchio di Luka Modric. Il suo allenatore Massimiliano Allegri l'ha commentata nel corso di un'intervista per 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: allegri - commenta
Milan, Tomori commenta i primi giorni con Allegri: “Il mister …”
Nicola commenta le parole di Allegri sul VAR: “Sono assolutamente d’accordo”
Pioli commenta la sua frase in risposta ad Allegri sulla Fiorentina in Champions ? - facebook.com Vai su Facebook
Il tecnico rossonero commenta il successo di San Siro contro il Napoli e si prepara per la sfida a Tudor #Tuttosport #AcMilan #Allegri - X Vai su X
Allegri: «L’esultanza di Modric col Napoli andrebbe fatta a vedere per capire la passione per questo sport» - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da DAZN a poche ore dal big match con la Juventus, la sua ex squadra. Da ilnapolista.it
Pulisic: «Voglio entrare nella storia del Milan. Allegri mai nel panico. Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’» - Le parole dell’americano Christian Pulisic, protagonista assoluto ... calcionews24.com scrive