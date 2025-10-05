Allegri a DAZN | Milano e Torino mi hanno adottato Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo sia la prima volta La Juve ha tre attaccanti molto bravi Tudor dà questa cosa alle sue squadre
Allegri, allenatore del Milan, parla a DAZN in vista della sfida contro la Juve: tutte le dichiarazioni del grande ex. Max Allegri ha parlato a DAZN in vista della sfida di questa sera tra la Juve e il Milan. JUVE MILAN LIVE ALLO STADIUM DA AVVERSARIO – «Divertente questa cosa, abbiamo una bella partita, speriamo di vincerla, speriamo sia la prima volta». TORINO E MILANO – «Diciamo che, a parte ho mio figlio, ormai sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato, sono molto contento ma non scordiamoci che la mia città di base rimane Livorno ». SULLA PARTITA – «Bisogna essere molto bravi a fare una partita ordinata, tecnicamente pulita, contro una squadra che ha ottime qualità tecniche e fisiche, Tudor dà alle sue squadre una precisa identità, sono molto aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre goal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
