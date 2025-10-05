Allegri, allenatore del Milan, parla a DAZN in vista della sfida contro la Juve: tutte le dichiarazioni del grande ex. Max Allegri ha parlato a DAZN in vista della sfida di questa sera tra la Juve e il Milan. JUVE MILAN LIVE ALLO STADIUM DA AVVERSARIO – «Divertente questa cosa, abbiamo una bella partita, speriamo di vincerla, speriamo sia la prima volta». TORINO E MILANO – «Diciamo che, a parte ho mio figlio, ormai sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato, sono molto contento ma non scordiamoci che la mia città di base rimane Livorno ». SULLA PARTITA – «Bisogna essere molto bravi a fare una partita ordinata, tecnicamente pulita, contro una squadra che ha ottime qualità tecniche e fisiche, Tudor dà alle sue squadre una precisa identità, sono molto aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre goal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri a DAZN: «Milano e Torino mi hanno adottato. Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo sia la prima volta. La Juve ha tre attaccanti molto bravi, Tudor dà questa cosa alle sue squadre»