Allegri a DAZN | È stato emozionante tornare a Torino devo solo ringraziare il pubblico I rigori si sbagliano ma potevamo avere più cattiveria e portare a casa la partita Sul gol sbagliato da Leao…
Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero. Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. RIGORE PULISIC – « Non ho visto neanche come ha calciato. I rigori si sbagliano. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, sono stati bravi a chiudere gli spazi e la circolazione della palla è stata molto lenta ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente, abbiamo avuto diverse occasioni anche se la prima l’hanno avuta loro quando ha fatto una grande parata Maignan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - dazn
Rabiot a DAZN: «Sarà emozionante giocare contro la Juve, rimane una parte della mia vita. Con Allegri ci siamo sempre sentiti, mi piacerebbe vincere lo Scudetto al Milan»
Allegri a DAZN dopo Milan Bologna: «Nei momenti difficili non bisogna disunirsi… Espulsione? Ecco cosa è successo»
Manna a DAZN: «Con Allegri sono molto legato, ho fatto un percorso alla Juve con lui. Gli auguro tutto il bene possibile. Napoli favorito? Vi dico questo»
Allegri Yildiz Rabiot #Segui #JuveMilan con #Fuoriclasse powered by Haier TV, LIVE ora su #DAZN - X Vai su X
? : Intervistato dal coach Dan Peterson per DAZN, il numero 11 del #Milan Christian #Pulisic ha parlato di #Allegri, obiettivi personali, di squadra e tanto altro ancora. Vai su Facebook
Inter, Marotta: “Prima di Inzaghi c’è stato un contatto con Allegri. Pogba…” - L’Amministratore Delegato dell’Inter Giuseppe Marotta – nell’anticipazione riportata dal Corriere dello Sport dell’intervista che ha ... Da gianlucadimarzio.com
“Allegri valutato e… scartato dallo United: perché gli è stato preferito Amorim” - Secondo quanto riportato dal The Athletic, Massimiliano Allegri sarebbe stato uno dei primi nomi presi in considerazione dalla dirigenza del Manchester United dopo l'esonero di Erik Ten Hag. Lo riporta tuttosport.com