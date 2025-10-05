Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero. Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. RIGORE PULISIC – « Non ho visto neanche come ha calciato. I rigori si sbagliano. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, sono stati bravi a chiudere gli spazi e la circolazione della palla è stata molto lenta ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente, abbiamo avuto diverse occasioni anche se la prima l’hanno avuta loro quando ha fatto una grande parata Maignan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri a DAZN: «È stato emozionante tornare a Torino, devo solo ringraziare il pubblico. I rigori si sbagliano ma potevamo avere più cattiveria e portare a casa la partita. Sul gol sbagliato da Leao…»