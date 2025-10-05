Allarme per la pasta italiana | arriva il super dazio al 107%
La guerra commerciale avviata dall'amministrazione Trump continua a colpire il made in Italy. Il nuovo attacco a colpi di dazi riguarda uno dei settori più iconici e rappresentativi del nostro Paese: la pasta. Il dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane del settore di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: allarme - pasta
L'allarme di Cia Chieti - Pescara sui dazi verso gli Usa: "Abruzzo fortemente penalizzato per olio, vino e pasta"
Allarme “frammenti di legno” nella pasta di semola di Gragnano IGP a marchio “Fior Fiore Coop”: un lotto ritirato dal mercato
Dazi, l’allarme di Coldiretti: Al 107% darebbero colpo mortale alla pasta
Dazi, allarme per la pasta italiana: rischio tariffe al 107% dal 2026 in Usa - News - X Vai su X
Editoriale - Suonano i campanelli di allarme in casa Bologna. Friburgo e Pisa per capire di che pasta è fatta la squadra - facebook.com Vai su Facebook
Trump dichiara guerra alla pasta italiana, i rischi dei maxi dazi e i marchi che potrebbero subire aumenti - Allarme per la pasta italiana, gli Stati Uniti potrebbero imporre dazi al 107% dal 1 gennaio 2026 e accusano due aziende produttrici di dumping ... Da virgilio.it
Dazi, allarme per la pasta italiana: rischio tariffe al 107% dal 2026 in Usa - L'indagine è stata svolta dal dipartimento del Commercio su richiesta di alcune aziende Us ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it