Allarme incendio in un centro commerciale | evacuato e riaperto dopo i controlli

Pisa, 5 ottobre 2025 – Falso allarme incendio in un centro commerciale del Pisano, intorno alle 8,30 di stamani. Le successive verifiche condotte dai vigili del fuoco, dopo l'evacuazione di personale e clienti, hanno però dato esito negativo e poco fa il centro è stato regolarmente riaperto. Lo stato di allerta è scattato a Navacchio, hanno fatto sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, per la possibile presenza di fumo nella galleria dei negozi. Il centro commerciale in via precauzionale è stato chiuso ed evacuato per effettuare verifiche e ispezioni coadiuvati dal personale tecnico del centro stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme incendio in un centro commerciale: evacuato e riaperto dopo i controlli

In questa notizia si parla di: allarme - incendio

Incendio a San Casciano, a fuoco un’oliveta. Famiglia lancia l’allarme ed evita il peggio

Aeroporto Marconi. Allarme per incendio, ma è solo un errore

San Basilio, asilo evacuato per incendio nella discarica: ignorato l’allarme lanciato una settimana prima

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina quando un violento incendio è divampato nella zona collinare compresa tra i comuni di Agropoli e Laureana Cilento - facebook.com Vai su Facebook

Allarme incendio in un centro commerciale: evacuato e riaperto dopo i controlli - Sono giunti i vigili del fuoco per la possibile presenza di fumo nella galleria dei negozi ma i controlli hanno dato esito negativo e il centro commerciale è stato da poco riaperto al pubblico ... Come scrive lanazione.it

Blackout al centro commerciale: il guasto, le fiamme e i negozi senza luce per un giorno. Il disagio: «I tecnici bloccati in strada per il corteo» - Mattinata di disagi al centro commerciale La Piazza di via Triestina a Favaro, proseguiti in tarda serata ... Riporta ilgazzettino.it