All' Angelus il Papa prega per le pace | Addolorato per l' immane sofferenza del popolo palestinese a Gaza

Feedpress.me | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche in occasione dell’odierno Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha parlato di quanto sta succedendo in Palestina: "Continuo a essere addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza" ha detto il Pontefice che ha poi ha avuto parole di speranza perchè presto tacciano le armi: "In queste ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

