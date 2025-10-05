All' Angelus il Papa prega per le pace | Addolorato per l' immane sofferenza del popolo palestinese a Gaza
Anche in occasione dell'odierno Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha parlato di quanto sta succedendo in Palestina: "Continuo a essere addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza" ha detto il Pontefice che ha poi ha avuto parole di speranza perchè presto tacciano le armi: "In queste ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo.
