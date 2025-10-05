Alla scuola di magìa Porte aperte alla Scala

Oggi al Teatro alla Scala, alle ore 15, nell’ambito di "Grandi spettacoli per piccoli e famiglie" appuntamento dedicato ai bambini con una nuova avventura di " Lalla e Skali. la Scuola di magia ". I due simpatrici personaggi scopriranno all’interno del Teatro, dietro a una strana porta nascosta, una scuola di magia. Llla e Skali saranno alle prese con bacchette magiche, trasformazioni inaspettate e colpi di scena improvvisi. Con loro il Coro di Voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, preparate e dirette dal maestro Bruno Casoni, che interpretano brani iconici del repertorio classico e contemporaneo tra opera e cinema, al pianoforte Marco Gaspari; regia e testi di Mario Acampa, Laila è interpretata da Mirjam Schiavello, Skali da Matteo Sala, le proiezioni sono di Riccardo Alessandri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

