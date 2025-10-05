Alla primaria tre aule multimediali
A Maleo l’ innovazione parte dai banchi: tre nuove aule dedicate a coding (processo di scrittura di istruzioni per dire a un computer o a un sistema automatizzato cosa fare), robotica e multimedialità renderanno l’apprendimento più inclusivo, cooperativo e divertente. "Le tre aule sono pronte – annuncia con orgoglio l’assessore Monica Caterina Gorla – grazie a un finanziamento regionale di 42.400 euro nell’ambito del progetto “A little moving school – not alone”, che prevedeva la creazione di spazi di apprendimento innovativi". Per realizzarle sono stati eseguiti lavori strutturali, con l’abbattimento di pareti e il riadattamento degli impianti per accogliere tablet, pouf, tappetoni, Lego Education Spike, tavoli modulari, computer e stazioni di ricarica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: primaria - aule
Vandali nella scuola primaria: a Baranzate danni ingenti ad aule e attrezzature
Furto alla scuola primaria: rubati computer e server dalle aule
Primaria “Matteucci“. Aule e spazi più funzionali: "Investimento sul futuro"
Alla primaria Foscolo inaugurate le aule rinnovate grazie alla collaborazione tra famiglie e Comune. - facebook.com Vai su Facebook
Coding, robotica e multimediale: le nuove aule della scuola primaria di Maleo - 400 euro, ottenuti tramite un bando regionale, per modernizzare strumentazione e formazione degli insegnanti. msn.com scrive
Progetto premiato aule multimediali per le elementari - Il Comune di Zinasco ha ricevuto la comunicazione ufficiale riguardante l'aggiudicazione del finanziamento della Regione Lombardia nell’ambito del bando ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it