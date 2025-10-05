alla primaria tre aule multimediali

A Maleo l’ innovazione parte dai banchi: tre nuove aule dedicate a coding (processo di scrittura di istruzioni per dire a un computer o a un sistema automatizzato cosa fare), robotica e multimedialità renderanno l’apprendimento più inclusivo, cooperativo e divertente. "Le tre aule sono pronte – annuncia con orgoglio l’assessore Monica Caterina Gorla – grazie a un finanziamento regionale di 42.400 euro nell’ambito del progetto “A little moving school – not alone”, che prevedeva la creazione di spazi di apprendimento innovativi". Per realizzarle sono stati eseguiti lavori strutturali, con l’abbattimento di pareti e il riadattamento degli impianti per accogliere tablet, pouf, tappetoni, Lego Education Spike, tavoli modulari, computer e stazioni di ricarica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

