Alita | battle angel rosa salazar anticipa un possibile sequel

Il sequel di Alita: Battle Angel, atteso da diversi anni, sta suscitando nuovissimo interesse grazie alle recenti dichiarazioni dell’attrice Rosa Salazar. Nonostante il film del 2019 non abbia ottenuto un grande successo commerciale, la risposta entusiasta del pubblico ha mantenuto vivo l’interesse per una continuazione della saga. La presenza di James Cameron e Robert Rodriguez come mentori e produttori alimenta le speranze di vedere presto un nuovo capitolo. lo stato attuale dello sviluppo di Alita 2. le parole di rosa salazar sulla possibilità di un seguito. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Collider Ladies Night, Rosa Salazar ha ribadito il suo desiderio di partecipare a Alita 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

