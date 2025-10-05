Aliança Catalana l’estrema destra indipendentista che spaventa la Spagna

Fino al 2024, la Catalogna pareva immune all’estremismo di destra. Poi è arrivata Aliança Catalana. La formazione indipendentista xenofoba un anno fa è riuscita a strappare due seggi al Parlament di Barcellona ed è data in costante crescita. Secondo un sondaggio Ipsos pubblicato a fine settembre dal quotidiano La Vanguardia, se si votasse oggi il partito conquisterebbe ben 19 deputati. Coi socialisti stabili al primo posto, Aliança Catalana scavalcherebbe non solo le sinistre di Comuns e CUP, ma anche le destre del Partito Popolare e di Vox, preparandosi a diventare la quarta forza dell’Assemblea dietro a Junts (gli indipendentisti di centrodestra guidati da Puigdemont) ed Esquerra Republicana (ERC). 🔗 Leggi su Lettera43.it

