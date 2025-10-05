Alfredo Galluzzo è morto a 15 anni ma il sogno scritto nei suoi taccuini musicali si realizzerà tra gli studenti

MILANO – Alfredo aveva una passione grande e rara: non solo amava la musica, ma il giornalismo musicale. Attendeva con ansia il venerdì, giorno dell’uscita dei nuovi dischi, e cuffione alle orecchie e taccuino si metteva a recensire canzoni. Il cuore di Alfredo - che avrà 15 anni per sempre - ha smesso di battere nel giugno del 2024. Ma prima di andarsene, a causa del decorso post-operatorio di un intervento cardiaco, in quei taccuini ha lasciato un grande progetto che sta prendendo vita, un tassello dopo l’altro. A portarlo avanti sono “I Galluzzi“, la sua famiglia, che ha creato un’associazione - Taccuini Musicali di Alfredo Ets - e trovato tanti alleati sulla via, incantati dalle parole accurate che Alfredo ha messo nero su bianco e dai suoi sogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

