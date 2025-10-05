Alfonso trovato morto sotto un furgone | aperta indagine per il 40enne

Thesocialpost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era disteso sotto un Fiat Fiorino bianco, lungo una strada secondaria del rione Le Cannelle, a Porto Empedocle. In un primo momento, i soccorritori del 118 avevano pensato a un incidente stradale, ma poco dopo la scoperta ha assunto contorni ben diversi: Alfonso Spalma, 40 anni, era stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco. L’allarme è scattato nella tarda mattinata. Sul posto, insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri e il sostituto procuratore di turno, che ha disposto i primi accertamenti. Accanto al corpo, gli investigatori hanno trovato un fucile da caccia, risultato regolarmente detenuto, ma mai utilizzato: non sono stati esplosi colpi dall’arma della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Agguato in strada, Alfonso Spalma ucciso a colpi di arma da fuoco: il cadavere trovato sotto un furgone, killer in fuga

Porto Empedocle, uomo trovato morto sotto un furgone: Alfonso Spalma, l'ipotesi del colpo di fucile

