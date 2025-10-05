Alexander Skarsgård ha indossato una camicia decisamente particolare sul red carpet
Alla luce del Babygirl dello scorso dicembre, potremmo essere ormai entrati nell’era del film natalizio BDSM, anche se non ci stiamo certo lamentando. La principale visione kinky invernale di quest’anno potrebbe essere Pillion, un dramma motociclistico gay con Alexander Skarsgård accanto a Harry Melling (il Dudley Dursley di Harry Potter ), la cui uscita europea è prevista per fine novembre. In omaggio alla sua interpretazione del leader del Gay Bikers Motorcycle Club (che nella realtà si proclama come il più grande club motociclistico queer d’Europa e del Regno Unito), Skarsgård e il suo stylist, Harry Lambert, si sono abbandonati completamente alle inclinazioni in pelle del personaggio durante il tour promozionale del film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Alexander Skarsgård ha catturato l'attenzione di tutti presentandosi sul red carpet con una maglietta stampata con dildo e plug anali. È un cenno divertente e audace alla cultura BDSM che il film Pillion rappresenta, e dimostra quanto si senta a suo agio nell'
Alexander Skarsgård sulle scene di sesso gay in Pillion: "Se mostri un pene in primo piano c'è un motivo"