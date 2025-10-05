Alla luce del Babygirl dello scorso dicembre, potremmo essere ormai entrati nell’era del film natalizio BDSM, anche se non ci stiamo certo lamentando. La principale visione kinky invernale di quest’anno potrebbe essere Pillion, un dramma motociclistico gay con Alexander Skarsgård accanto a Harry Melling (il Dudley Dursley di Harry Potter ), la cui uscita europea è prevista per fine novembre. In omaggio alla sua interpretazione del leader del Gay Bikers Motorcycle Club (che nella realtà si proclama come il più grande club motociclistico queer d’Europa e del Regno Unito), Skarsgård e il suo stylist, Harry Lambert, si sono abbandonati completamente alle inclinazioni in pelle del personaggio durante il tour promozionale del film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alexander Skarsgård ha indossato una camicia decisamente particolare sul red carpet