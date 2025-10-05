Alex Marquez furibondo dopo la caduta del fratello Marc | Guardate quel gradino lì È un disastro

Marc Marquez si infortuna dopo la caduta al GP d’Indonesia: piccola frattura alla spalla destra, le scuse di Bezzecchi e la rabbia del fratello Alex per le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

Al Sachsenring vince Marc Marquez, preceduti Alex e Bagnaia

Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex, Bagnaia da 11° a 3°. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

ALDEGUER TRIONFA NEL GP DI INDONESIA Aldeguer chiude al primo posto, seguito da Acosta e Alex Marquez, che completano il podio con il secondo e terzo posto Weekend da dimenticare per Marc Marquez, finito a terra dopo un contatto con B

Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez. Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra.

Marquez: “Non ho voglia di tornare in sella ma lavorerò per il 2026. Alex vs Pecco? Non mi immischierò” - campione ha ammesso che si sarebbe voluto godere più a lungo i festeggiamenti per il titolo iridato appena conquistato ... formulapassion.it scrive

Alex Marquez fuori dai punti nella Sprint: “Dopo un venerdì così era difficile” - Alex Marquez è riuscito ad artigliare l'accesso in Q2 in Q1 in Qualifica, ma senza la caduta di Rins Ai Ogura lo avrebbe escluso ... Come scrive formulapassion.it