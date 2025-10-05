Alessio Lorusso il pugile brianzolo che vince il titolo internazionale e lo dedica alla mamma che non c' è più

Mentre combatteva e cercava di mettere al tappeto l’avversario Mattia Occhinero, c’era un cartello che dal pubblico svettava. Un cartello con la scritta “Continua a combattere con il cuore e lì che lei vivrà per sempre”.La vittoria E Alessio Lorusso ha continuato a lottare con il cuore, portando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

alessio lorusso pugile brianzoloAlessio Lorusso, il pugile brianzolo che vince il titolo internazionale e lo dedica alla mamma che non c'è più - L'atleta molto amato e seguito ha alzato al cielo il trofeo di fronte a quel cartello che gli ricordava che la sua mamma era sempre con lui ... Riporta monzatoday.it

