Alessio Lorusso il pugile brianzolo che vince il titolo internazionale e lo dedica alla mamma che non c' è più

Mentre combatteva e cercava di mettere al tappeto l’avversario Mattia Occhinero, c’era un cartello che dal pubblico svettava. Un cartello con la scritta “Continua a combattere con il cuore e lì che lei vivrà per sempre”.La vittoria E Alessio Lorusso ha continuato a lottare con il cuore, portando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

IBO International SuperBantam Alessio Lo Russo vs Mattia Occhinero Vittoria per un grandissimo Lorusso (98-93; 98-92; 98-92) contro un indomito Occhinero ? Milano, 3/10/2025 Org. danger Promotion Credits @Bozphoto #Itaboxing #Boxi - X Vai su X

