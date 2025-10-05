Alessio il volontario-eroe Alla guida dell’ambulanza ha evitato una strage

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecatini Terme, 5 ottobre 2025 – La notte del 17 settembre, con una provvidenziale manovra, evitò lo scontro e fermò un mezzo che stava andando contromano lungo l’autostrada A-11. Il Comune di Montecatini, ieri mattina, ha premiato Alessio Beneforti, il volontario alla guida dellambulanza con la consegna di una targa. Insieme a lui, ha ricevuto anche una pergamena come ringraziamento per il modo in cui vengono formati i volontari anche Gabriele Pellegrini, presidente della Società di Soccorso Pubblico. A rappresentare l’amministrazione erano presenti l’assessore Marco Silvestri, che ha consegnato i riconoscimenti, e il consigliere del Pd Siliana Biagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alessio il volontario eroe alla guida dell8217ambulanza ha evitato una strage

© Lanazione.it - Alessio, il volontario-eroe. Alla guida dell’ambulanza ha evitato una strage

In questa notizia si parla di: alessio - volontario

alessio volontario eroe guidaAlessio, il volontario-eroe. Alla guida dell’ambulanza ha evitato una strage - Consegnata una targa a Beneforti del Soccorso Pubblico per l’intervento sull’autostrada A11 che ha bloccato un’auto che procedeva contromano ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alessio Volontario Eroe Guida