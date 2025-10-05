Alessio il volontario-eroe Alla guida dell’ambulanza ha evitato una strage

Montecatini Terme, 5 ottobre 2025 – La notte del 17 settembre, con una provvidenziale manovra, evitò lo scontro e fermò un mezzo che stava andando contromano lungo l’autostrada A-11. Il Comune di Montecatini, ieri mattina, ha premiato Alessio Beneforti, il volontario alla guida dell’ambulanza con la consegna di una targa. Insieme a lui, ha ricevuto anche una pergamena come ringraziamento per il modo in cui vengono formati i volontari anche Gabriele Pellegrini, presidente della Società di Soccorso Pubblico. A rappresentare l’amministrazione erano presenti l’assessore Marco Silvestri, che ha consegnato i riconoscimenti, e il consigliere del Pd Siliana Biagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

