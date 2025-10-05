Alessandra Ferri si reinventa ancora una volta diventando un' ispirazione per tutte noi! Dopo la luminiosa carriera di étoile è diventata direttrice artistica del glorioso Wiener Staatsballett

«E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose.». La canzone di Ivano Fossati pare scritta per Alessandra Ferri. Che non finisce di accettare sfide e ha appena inaugurato un nuovo capitolo: direttrice artistica del glorioso Wiener Staatsballett (Accademia compresa), che si esibisce sia alla Wiener Staatsoper sia alla Volksoper Wien. Roberto Bolle tinge di rosso Milano con il suo “BalloRosso” X Leggi anche › MilanOltre 2025: la danza è di moda La sua rivoluzione. In principio c’è stata la formazione a Milano, all’ Accademia della Scala; l’ingresso al Royal Ballet di Londra e, nel 1985, all’American Ballet, le collaborazioni con i massimi coreografi (ha ispirato Kenneth MacMillan, Frederick Ashton, Micha Van Hoecke, Roland Petit, William Forsythe). 🔗 Leggi su Iodonna.it

