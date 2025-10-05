Aldeguer vince in Indonesia infortunio alla clavicola per Marc Marquez

Ilgiornaleditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori anche Marco Bezzecchi e Francescxo Bagnaia MANDALIKA (INDONESIA) - Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo approfitta delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

aldeguer vince in indonesia infortunio alla clavicola per marc marquez

© Ilgiornaleditalia.it - Aldeguer vince in Indonesia, infortunio alla clavicola per Marc Marquez

In questa notizia si parla di: aldeguer - vince

Bezzecchi e Aldeguer ci provano, ma in Austria vince sempre Marc Marquez. Prosegue la crisi di Bagnaia

Motomondiale, Gp Austria: vince Marc Marquez davanti ad Aldeguer, terzo Bezzecchi. Delusione Bagnaia

Alex Marquez cade, Marc vince la Sprint della Catalogna. Bastianini in top five, Aldeguer mette ko Bezzecchi

aldeguer vince indonesia infortunioAldeguer vince in Indonesia, infortunio alla clavicola per Marc Marquez - Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Segnala msn.com

aldeguer vince indonesia infortunioLIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Aldeguer vince da rookie, disastro Bezzecchi, Bagnaia a picco, Marquez infortunato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Aldeguer Vince Indonesia Infortunio