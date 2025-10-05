Aldeguer trionfa a Mandalika Marquez si frattura la clavicola

Sbircialanotizia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermín Aldeguer si prende la scena a Mandalika con la sua prima affermazione in MotoGP, in una domenica, 5 ottobre 2025, che stravolge gerarchie e certezze. Mentre il talento spagnolo costruisce il proprio capolavoro, l’incidente al via tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi congela il respiro del paddock e segna la gara. Il giorno di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

aldeguer trionfa a mandalika marquez si frattura la clavicola

© Sbircialanotizia.it - Aldeguer trionfa a Mandalika, Marquez si frattura la clavicola

In questa notizia si parla di: aldeguer - trionfa

MotoGP, in Indonesia trionfa il ventenne spagnolo Aldeguer (Ducati Gresini)

MotoGP, in Indonesia trionfa Aldeguer: a terra Marquez, Bezzecchi e Bagnaia

aldeguer trionfa mandalika marquezGp Indonesia: Aldeguer trionfa tra le cadute, Bezzecchi mette ko Marquez. Incubo Bagnaia, Acosta e Alex a podio - Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala sport.virgilio.it

aldeguer trionfa mandalika marquezMotoGP, Aldeguer sfrutta l’occasione a Mandalika, Bezzecchi fa cadere Marquez, Bagnaia a terra (era ultimo) - Lo spagnolo Fermin Aldeguer ha conquistato il successo del GP di Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Aldeguer Trionfa Mandalika Marquez