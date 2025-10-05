aldeguer trionfa a mandalika marquez si frattura la clavicola

Fermín Aldeguer si prende la scena a Mandalika con la sua prima affermazione in MotoGP, in una domenica, 5 ottobre 2025, che stravolge gerarchie e certezze. Mentre il talento spagnolo costruisce il proprio capolavoro, l’incidente al via tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi congela il respiro del paddock e segna la gara. Il giorno di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

