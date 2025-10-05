Albignasego rivoluzione e investimenti alla medicina di gruppo con un occhio al futuro

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi servizi e strumenti più efficienti per i cittadini di Albignasego. La medicina di gruppo di via Marco da Cless, che conta otto medici operativi, è in pieno fermento dal punto di vista delle innovazioni.Da alcune settimane è attiva l’app Doctolib, che permette ai pazienti di prenotare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: albignasego - rivoluzione

Rivoluzione nella sanità. Il Pronto soccorso si allarga. Medicina nucleare al Noa con un nuovo edificio - Quasi 32 milioni di euro di investimenti in nuove strutture sanitarie fra Massa e Montignoso che devono essere realizzate al massimo nel giro di due anni e mezzo. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Albignasego Rivoluzione Investimenti Medicina