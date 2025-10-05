Alberto Del Rio racconta il rapporto con Vince McMahon | Ecco perché ero uno dei suoi preferiti

Alberto Del Rio ha fatto parte della famiglia della WWE per diversi anni, fino alla sua uscita nel 2016. Durante quel periodo ha lavorato a stretto contatto con Vince McMahon e di recente ha rivelato perché quest’ultimo lo considerava uno dei suoi favoriti. In un’intervista con Eduardo Bates, Del Rio ha parlato della sua esperienza con Vince McMahon, descrivendolo come la mente creativa dietro l’intera “età dell’oro” della WWE. Del Rio elogia Vince McMahon: “Un genio assoluto, il maestro del wrestling”. L’ex campione ha spiegato che molte persone non comprendono davvero quanto Vince abbia influenzato e plasmato il mondo del wrestling, definendolo “il genio dell’industria”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

