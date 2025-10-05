Albero cade su un’auto illesi tutti i passeggeri

Ascoli, 5 ottobre 2025 – Alberi e porzioni di piante divelti poi caduti su strada e su auto, pali della telefonia pericolanti, cartellonistica da mettere in sicurezza ed incendi da domare. Questo il bilancio dei disagi e danni provocati oggi dalle forti raffiche di vento che hanno soffiato su Piceno e Fermano, con intensità diversa da zona a zona. Il maltempo ha colpito in modo particolare la fascia della media valle, ma dai monti al mare, i vigili del fuoco hanno risposto a tantissime richieste di aiuto. Un albero è caduto su un’aut o che viaggiava a bassa velocità in salita, piombando sul cofano della vettura, distruggendola, con passeggeri fortunatamente illesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

