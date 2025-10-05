Albero cade su un’auto illesi tutti i passeggeri

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 5 ottobre 2025 – Alberi e porzioni di piante divelti poi caduti su strada e su auto, pali della telefonia pericolanti, cartellonistica da mettere in sicurezza ed incendi da domare. Questo il bilancio dei disagi e danni provocati oggi dalle forti raffiche di vento che hanno soffiato su Piceno e Fermano, con intensità diversa da zona a zona. Il maltempo ha colpito in modo particolare la fascia della media valle, ma dai monti al mare, i vigili del fuoco hanno risposto a tantissime richieste di aiuto. Un albero è caduto su un’aut o che viaggiava a bassa velocità in salita, piombando sul cofano della vettura, distruggendola, con passeggeri fortunatamente illesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

albero cade su un8217auto illesi tutti i passeggeri

© Ilrestodelcarlino.it - Albero cade su un’auto, illesi tutti i passeggeri

In questa notizia si parla di: albero - cade

Maltempo, albero cade contro un’auto in transito

Albero cade in via Zermanese, sfiorata la tragedia. Il sindaco: «Troppa burocrazia per le potature»

Ancora un temporale a Bergamo, un albero del parco Suardi cade su un’auto - Foto

albero cade un8217auto illesiVento forte nelle Marche, albero su auto in transito nel Piceno - Un albero cade su un'auto che viaggia a bassa velocità in salita, piomba sul cofano della vettura, distruggendola, con passeggeri fortunatamente illesi. Si legge su msn.com

Macchina centrata da ramo caduto da albero, illesi automobilisti - Una vettura Van, con targa slovena, è stata colpita da un grosso ramo che si è improvvisamente staccato, verso le 17. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Albero Cade Un8217auto Illesi