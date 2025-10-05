Alberi caduti e allagamenti | oltre 120 segnalazioni per maltempo

Dopo le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento della notte, il fronte perturbato sta lasciando la regione Friuli Venezia Giulia. Le prime schiarite sono già visibili sulla fascia occidentale, mentre piogge moderate insistono ancora tra Isontino, Bassa Friulana, fascia lagunare, Carso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

"Non è colpa del cantiere se sono caduti gli alberi del bosco": la risposta degli esperti

Violento nubifragio sui Monti Dauni: alberi caduti e detriti sulla strada

Oltre 200 alberi caduti a Bergamo. «Ci vorranno settimane per ripulire tutto»

Allagamenti, alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione: a Bari traffico bloccato in Viale Einaudi

Vento forte su Roma: alberi caduti, traffico in tilt e un ferito in via della Moschea https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/maltempo_roma_vento_forte_traffico_tilt-424886808/?rss&ref=twhl…

Alberi caduti e allagamenti: oltre 120 segnalazioni per maltempo - Mentre su tutta la regione sta tornando il sereno, i volontari della Protezione civile sono alle prese con i danni portati da questa ondata di maltempo. Si legge su udinetoday.it

Il maltempo flagella l'Italia: mareggiate e allagamenti in Romagna, Bora a Trieste - Piogge incessanti e vento forte colpiscono l'Italia in questo primo weekend di ottobre. Lo riporta ansa.it