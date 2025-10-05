Alberi caduti e allagamenti | oltre 120 segnalazioni per maltempo

5 ott 2025

Dopo le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento della notte, il fronte perturbato sta lasciando la regione Friuli Venezia Giulia. Le prime schiarite sono già visibili sulla fascia occidentale, mentre piogge moderate insistono ancora tra Isontino, Bassa Friulana, fascia lagunare, Carso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

