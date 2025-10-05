Albania la cameriera robot Melisa affascina i clienti del Café Cialda
Al Café Cialda di Durazzo vi attende un saluto cordiale, anche se meccanico. Melisa, che secondo il caffè è la prima cameriera robotica dell’Albania, scivola con grazia lungo un binario magnetico, vassoio alla mano, fermandosi a ogni tavolo per servire i clienti e ringraziarli, in un albanese fluente. Importata dalla Cina e riprogrammata per parlare la lingua locale, Melisa è sia una novità tecnologica che una beniamina del pubblico. Da fine luglio, quando Melisa ha fatto il suo ingresso nel locale, gli affari sono aumentati vertiginosamente: il numero dei clienti è cresciuto del 30-40%. Famiglie, turisti e curiosi affollano il caffè solo per vederla all’opera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
