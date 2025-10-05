Rimini, 4 ottobre 2025 – Il cappotto cammello con il bavero alzato a proteggersi dal vento che soffia del mare. Le immagini di Alain Delon ne La prima notte di quiete di Valerio Zurlini, film del 1972, sono impresse nella storia. Una storia di cui fa parte anche quella casa sulla spiaggia, dove Daniele Dominici, il professore liceale interpretato da Delon, si rifugiava. Quella casa con i suoi gradini e le finestre chiuse da persiane con sopra i fregi, è ancora lì. E’ trascorso più di mezzo secolo, la Riviera ha attraversato i periodi della cementificazione, hotel in prima linea che puntano verso il cielo, la spiaggia che si trasforma in stabilimenti con piscine e campi da beach volley sulle ceneri di quelli per le bocce, ma quella casetta è ancora lì, abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alain Delon a Rimini: rinasce la casa rifugio del film ‘La prima notte di quiete’