I ladri hanno almeno la decenza di coprirsi la faccia, di agire nell’ombra e rispettare un religioso silenzio. Loro no, loro sbandierano ai quattro venti le nefandezze compiute. ‘Loro’ chi? Chi occupa gli scranni di questo esecutivo. Ed è, purtroppo, un trend che non alberga in uno specifico colore politico: avviene così un po’ da sempre, al netto degli schieramenti, al netto del periodo storico. Salvemini, Nitti, Gramsci, del resto, furono i primi a denunziare l’annosa Questione Meridionale, tutt’altro che risolta. Non è un caso che la classifica delle Regioni a rischio povertà in Europa vede la Sicilia e la Campania rispettivamente al primo e secondo posto, mentre aggregando le Regioni meridionali, il Mezzogiorno risulta essere l’area più povera dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al Sud solo 100 dei 300 miliardi previsti in ferrovie entro il 2032. L’ennesima presa per i fondelli