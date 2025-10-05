Al Sud solo 100 dei 300 miliardi previsti in ferrovie entro il 2032 L’ennesima presa per i fondelli

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri hanno almeno la decenza di coprirsi la faccia, di agire nell’ombra e rispettare un religioso silenzio. Loro no, loro sbandierano ai quattro venti le nefandezze compiute. ‘Loro’ chi? Chi occupa gli scranni di questo esecutivo. Ed è, purtroppo, un trend che non alberga in uno specifico colore politico: avviene così un po’ da sempre, al netto degli schieramenti, al netto del periodo storico. Salvemini, Nitti, Gramsci, del resto, furono i primi a denunziare l’annosa Questione Meridionale, tutt’altro che risolta. Non è un caso che la classifica delle Regioni a rischio povertà in Europa vede la Sicilia e la Campania rispettivamente al primo e secondo posto, mentre aggregando le Regioni meridionali, il Mezzogiorno risulta essere l’area più povera dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

al sud solo 100 dei 300 miliardi previsti in ferrovie entro il 2032 l8217ennesima presa per i fondelli

© Ilfattoquotidiano.it - Al Sud solo 100 dei 300 miliardi previsti in ferrovie entro il 2032. L’ennesima presa per i fondelli

In questa notizia si parla di: miliardi - previsti

Rottamazioni flop, incassati solo 33 miliardi sui 111 previsti

Npl Meeting 2025: in Italia previsti 22 miliardi di euro annui di volumi Npe transati nel triennio 2025-27

Trasporti, 300 miliardi per le ferrovie del futuro: «Un terzo andrà al Sud» - C’è tanto Mezzogiorno nelle prospettive di crescita, a breve e medio termine, del trasporto ferroviario italiano. Come scrive ilmattino.it

FS, Donnarumma: "Sud centrale per piano investimenti da 100 miliardi in 5 anni" - "L'estate è stata intensa, traffico assolutamente confrontabile con l'anno precedente, nonostante molti cantieri attivi". Lo riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Sud 100 300 Miliardi