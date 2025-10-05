al mio grande amore rose bianche per catalin il saluto di mamma eugenia

Una corona di rose bianche, un bouquet di palloncini anch’essi bianchi e un ultimo messaggio d’amore, scritto a caratteri d’oro su un nastro sempre bianco. "Al mio grande amore". È il messaggio di mamma Eugenia per il suo Catalin, quel figlio che se ne è andato mercoledì scorso, quando lei non c’era, come se volesse risparmiarle il dolore di vederlo spegnersi. È stato celebrato ieri a Verderio il funerale di Catalin Listar, morto a 26 anni, dopo oltre 8 anni di stato vegetativo, in seguito ad un incidente in moto a Ronco Briantino quando di anni ne aveva solo 18. A celebrare le esequie, don Gianni De Micheli, che venerdì della scorsa settimana aveva già affidato a Dio le anime di altre due giovanissime vite spezzate da un incidente, quelle di Mile e Giò, le due inseparabili amiche di 21 anni morte investite a Brivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

