Al Ghetto di Roma un evento per ricordare le vittime del 7 ottobre e gli ostaggi in mano ad Hamas
Nel quartiere ebraico di Roma si è tenuta una manifestazione per mantenere viva l'attenzione sugli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas a Gaza. L'occasione è proprio quella dei due anni dall'attacco dell'organizzazione palestinese in Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023. L'evento è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ghetto - roma
Paura a Roma, fa irruzione nel ghetto ebraico armato di coltello: fermato un uomo
"C'è uno straniero con un coltello al Ghetto". L'allarme dei passanti a Roma
"C'è uno straniero con un coltello al Ghetto". L'allarme a Roma
La piazza della Fonte sorgeva nel ghetto ebraico di Firenze, oggi ubicato tra piazza della Repubblica, via Roma, via dei Pecori e via Brunelleschi. - facebook.com Vai su Facebook
Senzatetto fermato con un coltello vicino al ghetto ebraico https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/senzatetto_fermato_con_un_coltello_vicino_al_ghetto_ebraico-424865062/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Il Sabato nero, il giorno del rastrellamento di oltre mille ebrei nel ghetto di Roma. La premier Meloni ricorda la “complicità fascista” - Lo chiamarono Sabato nero, espressione che non rende appieno la storia straziante del rastrellamento del ghetto di Roma, simbolo della Shoah italiana, un racconto tragico di cui ogni scuola dovrebbe ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Meloni ricorda il rastrellamento del Ghetto di Roma: 'Vicini alla comunità ebraica' - "Il 16 ottobre di ottantuno anni fa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. Lo riporta ansa.it