Al Circolo Cittadino Napul’è ‘na canzone
Si apre con "Napul’è ‘na canzone" la rassegna del Circolo cittadino dal titolo "Le Mattinate Musicali". Si parte il 9 novembre con protagonista la canzone classica napoletana. Un viaggio nel cuore pulsante della tradizione musicale italiana, con le melodie immortali di Era de maggio, ‘O. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: circolo - cittadino
Grande sport a Jesi: evento coi campioni il 29 agosto al Circolo Cittadino
“The Beatles Night” al Circolo Cittadino
Notte Azzurra 2025 Jesi ma non solo: grande sport il 29 agosto al Circolo Cittadino
Intervento del circolo cittadino del Partito Democratico: “L'intero territorio deve organizzarsi per progettare un nuovo modello di sviluppo economico" - facebook.com Vai su Facebook
Tra tradizione e futuro. Il Comune acquista il Circolo Tennis cittadino - La nuova vita di un impianto, nato nel 1896, tra i più antichi e prestigiosi d’Italia. Riporta lanazione.it