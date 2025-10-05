Al Circolo Cittadino Napul’è ‘na canzone

Si apre con "Napul’è ‘na canzone" la rassegna del Circolo cittadino dal titolo "Le Mattinate Musicali". Si parte il 9 novembre con protagonista la canzone classica napoletana. Un viaggio nel cuore pulsante della tradizione musicale italiana, con le melodie immortali di Era de maggio, ‘O. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

