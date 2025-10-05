Akanji Inter garanzia per la difesa già dalla partita con la Juve | e Pavard così è solo un ricordo!
Inter News 24 L’analisi sull’impatto dello svizzero. L’ Inter di Cristian Chivu ha mostrato ancora una volta la propria forza nel successo contro la Cremonese, confermando la netta inversione di rotta delle ultime settimane. La squadra nerazzurra ha fatto valere la propria superiorità sin dai primi minuti, imponendo un pressing alto costante, aggressivo e verticale. La manovra è stata rapida ed efficace, con un gioco che ha privilegiato la velocità di esecuzione e pochi passaggi per arrivare al tiro, sorprendendo completamente l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
Voti #InterCremonese Inter Sommer 6; Akanji 6.5 De Vrij 6.5 Bastoni 6; Dumfries 6.5 Frattesi 7 Barella 8 Mkhitaryan 7 Dimarco 8; Bonny 8 Lautaro 8 Subs Luiz Henrique 6 Carlos Augusto 5 P. Esposito 6 Sucic 6 Diouf 6 Arb. Feliciani 6: incomprensibile la ormai
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Cremonese Finalmente Frattesi e Bonny! Barella in cabina di regia visto un Calhanoglu non al top a causa di una botta. In difesa tornano Akanji e De Vrij.
Akanji cancella completamente Pavard dalla memoria. E da Juve-Inter… Il difensore svizzero Inter Manuel Akanji si è subito ambientato alla grande nel pacchetto arretrato nerazzurro
Romano: "L'Inter riscatterà Akanji al 101% a fine stagione. E studia un altro colpo per la difesa" Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, la dirigenza nerazzurra è certa al 101%