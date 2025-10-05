Inter News 24 L’analisi sull’impatto dello svizzero. L’ Inter di Cristian Chivu ha mostrato ancora una volta la propria forza nel successo contro la Cremonese, confermando la netta inversione di rotta delle ultime settimane. La squadra nerazzurra ha fatto valere la propria superiorità sin dai primi minuti, imponendo un pressing alto costante, aggressivo e verticale. La manovra è stata rapida ed efficace, con un gioco che ha privilegiato la velocità di esecuzione e pochi passaggi per arrivare al tiro, sorprendendo completamente l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji Inter, garanzia per la difesa già dalla partita con la Juve: e Pavard così è solo un ricordo!