Akanji Inter decisione già presa sul riscatto | si va verso questa soluzione

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha confermato una notizia importante in ottica futura per l’ Inter: il club nerazzurro ha deciso di riscattare Manuel Akanji al termine della stagione. Il difensore svizzero, arrivato in estate dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha convinto pienamente società e staff tecnico grazie a prestazioni solide, affidabili e perfettamente in linea con la filosofia di gioco di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

akanji inter decisione gi224 presa sul riscatto si va verso questa soluzione

© Internews24.com - Akanji Inter, decisione già presa sul riscatto: si va verso questa soluzione

Romano: "L'Inter riscatterà Akanji al 101% a fine stagione. E studia un altro colpo per la difesa" - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, la dirigenza nerazzurra è certa al 101%

Inter, Akanji alza l'asticella: le sue parole infiammano i tifosi - Manuel Akanji si è inserito nel migliore dei modi nei meccanismi dell'Inter di Cristian Chivu.

