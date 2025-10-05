Akanji Inter decisione già presa sul riscatto | si va verso questa soluzione

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha confermato una notizia importante in ottica futura per l’ Inter: il club nerazzurro ha deciso di riscattare Manuel Akanji al termine della stagione. Il difensore svizzero, arrivato in estate dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha convinto pienamente società e staff tecnico grazie a prestazioni solide, affidabili e perfettamente in linea con la filosofia di gioco di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

