Akanji ha già convinto l’Inter Romano | Sarà riscattato al 101%

L’Inter ha tracciato la rotta per il futuro della propria retroguardia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club nerazzurro ha ormai deciso di esercitare il diritto di riscatto per Manuel Akanji al termine della stagione. L’accordo prevede il pagamento di 15 milioni di euro al Manchester City, cifra che la dirigenza è pronta a versare senza esitazioni, a meno di imprevisti esterni che possano modificare lo scenario. Akanji riscattato: la scelta è stata già comunicata. La scelta è già stata comunicata al difensore svizzero e al suo entourage, a conferma della piena fiducia riposta in lui da parte di Cristian Chivu e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: akanji - convinto

Serena convinto: «Voto al mercato dell’Inter? Darei 9 solo per le idee! E Akanji è più duttile di Pavard»

Akanji Inter, Chivu pronto a lanciarlo dal primo minuto contro la Juve: ha già convinto tutti, il motivo

Calciomercato Inter: Akanji ha già convinto tutti. Presa questa decisione

Akanji ha già convinto: #Inter verso il riscatto dal Manchester City anche se non scatta l'obbligo - X Vai su X

GdS - Inter, ma ti servono i nuovi? Fin qui hanno convinto solo Sucic e Akanji. Luis Henrique è costato 6 milioni al minuto, più di un attico in Brera da circa 300 metri quadri; Diouf 1,8 milioni al minuto; Bonny circa 430 mila euro al minuto in quattro gare. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Akanji ormai titolarissimo: con lui nessuno sta rimpiangendo Pavard - Il difensore svizzero Inter Manuel Akanji si è subito ambientato alla grande nel pacchetto arretrato nerazzurro ... Riporta msn.com

Akanji ha già convinto l'Inter: ci sarà il riscatto. Juve: Locatelli scappa in Inghilterra? - Il difensore svizzero è già intoccabile all'Inter e il suo futuro prende forma: il riscatto è probabile anche se non dovesse scattare l'obbligo ... Come scrive eurosport.it