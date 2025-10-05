Ai margini dell' aeroporto di Orio al Serio auto abbandonato utilizzate come rifugio
Gli estremi del parcheggio P3 dell'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, si sono trasformati in un cimitero di auto abbandonate, che qualcuno utilizza come rifugio per la notte.
Aeroporto di Orio al Serio arrestata passeggera in arrivo da Bruxelles con 120 ovuli di eroina - i funzionari dell'ADM e i militari della Compagnia della GdF hanno arrestato in flagranza di reato una passeggera che trasportava nello stomaco ben 120 ovuli di eroina ...
Orio al Serio, la sindaca di Bergamo: "In aeroporto oltre 17 milioni di passeggeri all'anno, serve più sicurezza" - Il primo cittadino crede che "il rafforzamento debba riguardare, oltre all'area interna, anche l'area esterna, con aumento delle dotazioni di organico" Bergamo, 18 settembre 2025 – Più sicurezza in ...