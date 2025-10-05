Ai margini dell' aeroporto di Orio al Serio auto abbandonato utilizzate come rifugio

5 ott 2025

Gli estremi del parcheggio P3 dell'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, si sono trasformati in un cimitero di auto abbandonate, che qualcuno utilizza come rifugio per la notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

