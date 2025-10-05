Agricoltura | dalla Regione 4,5 milioni per prevenire i danni da calamità naturali

Pisatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvate le disposizioni per l’attivazione del bando 2025 relativo all’intervento ‘Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione 1', con una dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le aziende agricole toscane con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agricoltura - regione

Agricoltura, Caputo (Regione Campania): "Con Campania Mater costruiamo modello agricolo futuro"

Regione, si dimette l'assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo

Regione siciliana, Sammartino torna assessore: a lui l'Agricoltura

agricoltura regione 45 milioniRegione: 4,5 milioni per prevenire i danni da calamità naturali in agricoltura - Approvate le disposizioni per l’attivazione del bando 2025 relativo all’intervento “Investimenti per la prevenzione e il ripristino del ... Come scrive ilcittadinoonline.it

agricoltura regione 45 milioniAgricoltura, dalla Regione 4,5 milioni per prevenire i danni da calamità naturali - Approvate le disposizioni per l’attivazione del bando 2025 relativo all’intervento “Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo” – Azione 1” , con una dotazione ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Regione 45 Milioni